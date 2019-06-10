«Барселона» установила ценник на Семеду

Как сообщает Marca,хочет получить за защитника50 миллионов евро.

Португалец выразил желание покинуть «сине-гранатовых», потому что недоволен количеством времени, которое проводит на поле. За прошлый сезон он отыграл в Ла Лиге 26 матчей, в 17 из них он начинал на скамейке запасных.

Интерес к португальскому защитнику проявляет «Атлетико». Мадридцы надеялись включить Семеду в сделку по трансферу в «Барселону» Антуана Гризманна, однако пока этот переход не состоялся.

В контракте Семеду прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. 0