ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду выиграл третий трофей за годПортугалия установила гегемонию в Европе
  • 15:22
    • «Краснодар» усилился игроком «Рубина»
  • 13:57
    • ЦСКА пополнит россиянин из НХЛ
  • 13:45
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
  • 13:27
    • Роналду и де Лигт — в символической сборной Лиги наций
  • 10:57
    • Надаль не выйдет на корт до Уимблдона
    Все новости спорта

    «Барселона» установила ценник на Семеду

    Трансферы Футбол Испании Барселона Атлетико
    Как сообщает Marca, «Барселона» хочет получить за защитника Нелсона Семеду 50 миллионов евро.

    Нелсон Семеду
    Нелсон Семеду

    Португалец выразил желание покинуть «сине-гранатовых», потому что недоволен количеством времени, которое проводит на поле. За прошлый сезон он отыграл в Ла Лиге 26 матчей, в 17 из них он начинал на скамейке запасных.

    Интерес к португальскому защитнику проявляет «Атлетико». Мадридцы надеялись включить Семеду в сделку по трансферу в «Барселону» Антуана Гризманна, однако пока этот переход не состоялся.

    В контракте Семеду прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Азар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛ
  • 08/06/2019 в 04:00
    •
  • Прогноз
  • Испания — Швеция
  • 2.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберут ли шведы лидерство в группе F у Испании?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Прорвет ли Сербию на голы?
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Украина не допустит недооценки Люксембурга
  • Украина — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Турция — Франция Футбол Апатия чемпионов мира. Французы проиграли в КоньеПодопечные Дидье Дешама не нанесли ни одного удара в створ ворот Вчера в 14:590
  • 15:36
    • Шарапова получила «уайлд-кард» турнира на Мальорке
  • 15:07
    • Черчесов: Сборную России ждет непростой матч против Кипра
  • 14:05
    • «Порту» хочет купить форварда «Спартака»
    Артем Дзюба Футбол Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегиюРеакция спортивных СМИ на рекордно крупную победу сборной России в отборе Евро-2020 Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Украинцы станут еще ближе к выходу на Евро-2020
  • 3.18
    •
  • 16:01
    • Судья из России получила назначение на матч женского ЧМ
  • 15:46
    • Гаспарян обыграла Кужмову в первом круге турнира в Хертогенбосе
  • 14:53
    • «Авангард» продлил контракт с защитником на один сезон
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт Футбол Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееСборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории 08/06/2019 в 16:590
  • 08:27
    • Хачанов дебютировал в топ-10 рейтинга АТР
  • 08:13
    • «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
  • 23:35
    • Португалия — победитель первого розыгрыша Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие