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    RFEF просит провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

    Лига Европы Футбол Испании Севилья Календарь Лиги Европы
    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратились в УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщает пресс-служба RFEF.

    Хосе Антонио Рейес
    Хосе Антонио Рейес

    В заявлении говорится о том, что финал должен пройти на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который является ареной родного клуба футболиста — «Севильи».

    В феврале УЕФА объявил, что на проведение финального матча турнира в 2021 году претендуют Тбилиси и Севилья.

    Напомним, 35-летний хавбек погиб утром 1 июня в результате автомобильной аварии на трассе из Севильи в Утреру. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо на высокой скорости.

    За свою карьеру Рейес пять раз побеждал в Лиге Европы — трижды с «Севильей» (2013/14, 2014/15, 2015/16) и два раза с «Атлетико» (2009/10, 2011/12). 0

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