СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»

Французский полузащитникготов вернуться в туринский, сообщает Corriere dello Sport.

Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей. Туринцы должны продать нескольких игроков перед покупкой француза.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

В ближайшее время «Ювентус» могут покинуть защитник Алекс Сандро, а также нападающие Дуглас Коста и Пауло Дибала. 0