«Наполи» выкупить голкипера у «Арсенала»

рассчитывает выкупить контракт вратаря, права на которого принадлежат

Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

30-летний колумбийский голкипер был арендован неаполитанским клубом в августе 2018 года. По информации источника, «Наполи» попытается выкупить игрока за 2,5 миллиона евро, хотя изначально опция составляла 4 миллиона.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Оспина провел 17 матчей, в которых одержал 9 побед и пропустил 20 мячей. До этого Оспина на протяжении пяти лет выступал за лондонский «Арсенал», но не имел места в основном составе. 0