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    «Наполи» выкупить голкипера у «Арсенала»

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    «Наполи» рассчитывает выкупить контракт вратаря Давида Оспины, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».

    Давид Оспина
    Давид Оспина

    Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

    30-летний колумбийский голкипер был арендован неаполитанским клубом в августе 2018 года. По информации источника, «Наполи» попытается выкупить игрока за 2,5 миллиона евро, хотя изначально опция составляла 4 миллиона.

    В прошедшем сезоне итальянской Серии А Оспина провел 17 матчей, в которых одержал 9 побед и пропустил 20 мячей. До этого Оспина на протяжении пяти лет выступал за лондонский «Арсенал», но не имел места в основном составе. 0

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