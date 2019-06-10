Стали известны убытки «Милана» за последние пять лет
globallookpress.com
В этом году убытки «россонери» составят 100 миллионов евро к 30 июня.
На данный момент миланская команда ожидает решения по апелляции клуба против штрафов от УЕФА за несоответствие финансовому фейр-плей, которые могут ей стоить места в Лиге Европы.
Как известно, за три года у клуба были два владельца. Йонхонг Ли стал третьим и объявил дефолт по кредитным платежам, таким образом, «Милан» снова перешел во владение хедж-фонда Elliott Management.
Поправить финансовые показатели «Милану» помогло бы участие в Лиге чемпионов, но клуб занял лишь пятое место в Серии А, отстав от заветной топ-4 на одно очко. 0