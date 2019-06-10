Суммарные потериза последние пять лет составляют 413 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Стали известны убытки «Милана» за последние пять лет globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В этом году убытки «россонери» составят 100 миллионов евро к 30 июня.

На данный момент миланская команда ожидает решения по апелляции клуба против штрафов от УЕФА за несоответствие финансовому фейр-плей, которые могут ей стоить места в Лиге Европы.

Как известно, за три года у клуба были два владельца. Йонхонг Ли стал третьим и объявил дефолт по кредитным платежам, таким образом, «Милан» снова перешел во владение хедж-фонда Elliott Management.

Поправить финансовые показатели «Милану» помогло бы участие в Лиге чемпионов, но клуб занял лишь пятое место в Серии А, отстав от заветной топ-4 на одно очко. 0