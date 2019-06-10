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    Стали известны убытки «Милана» за последние пять лет

    Футбол Италии Милан
    Суммарные потери «Милана» за последние пять лет составляют 413 миллионов евро, сообщает Football Italia.

    Стали известны убытки «Милана» за последние пять лет
    Стали известны убытки «Милана» за последние пять лет

    В этом году убытки «россонери» составят 100 миллионов евро к 30 июня.

    На данный момент миланская команда ожидает решения по апелляции клуба против штрафов от УЕФА за несоответствие финансовому фейр-плей, которые могут ей стоить места в Лиге Европы.

    Как известно, за три года у клуба были два владельца. Йонхонг Ли стал третьим и объявил дефолт по кредитным платежам, таким образом, «Милан» снова перешел во владение хедж-фонда Elliott Management.

    Поправить финансовые показатели «Милану» помогло бы участие в Лиге чемпионов, но клуб занял лишь пятое место в Серии А, отстав от заветной топ-4 на одно очко. 0

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