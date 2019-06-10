«Динамо» продлило контракт с полузащитником

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «бело-голубых» с бразильским футболистом заключено по схеме «1+1».

Жоаозиньо перешел в «Динамо» летом прошлого года и стал одним из трех футболистов, кто принял участие во всех 30 поединках российской Премьер-лиги.

На его счету 4 мяча, из которых 2 с пенальти, и 8 голевых передач — по системе «гол+пас» Жоаозиньо стал лучшим игроком команды в сезоне 2018/19.

«Я счастлив, что моя карьера продолжается в "Динамо". Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьей. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в "Динамо" и очень хочу, чтобы сезон 2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился.

Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках — в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться!», — заявил Жоаозиньо. 0