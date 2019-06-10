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    «Болгария» — «Косово»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Болгария — Косово (10.06.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Евро-2020
    В 21:45 в квалификации Евро-2020 группы A начнётся матч «Болгария» — «Косово».

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    Последний матч между собой: «Косово» — «Болгария» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Болгария» — «Косово». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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