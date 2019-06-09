Семенов чувствует определенную усталость после матча с Сан-Марино

Защитник сборной Россииподвел итоги матча Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире Евро-2020.

«Никаких проблем у нас вчера не возникло, но, даже несмотря на счет, легко не было, и после игры чувствовалась определенная усталость.

Мне тоже хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но, к сожалению, не удалось.

Сборная Кипра — серьезный и организованный соперник. Завтра на теории мы их посмотрим, узнаем сильные и слабые стороны. У нас сил полно. Впереди три рабочих дня. Отдадим все силы, а потом уже уйдем в отпуск.

Мне понравилась атмосфера на стадионе в Саранске, как люди болели за нас и гнали вперед. Это надолго запомнится», — приводит слова Семенова Sport24.ru. 0