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    Семенов чувствует определенную усталость после матча с Сан-Марино

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги матча Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире Евро-2020.

    Андрей Семенов
    Андрей Семенов

    «Никаких проблем у нас вчера не возникло, но, даже несмотря на счет, легко не было, и после игры чувствовалась определенная усталость.

    Мне тоже хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но, к сожалению, не удалось.

    Сборная Кипра — серьезный и организованный соперник. Завтра на теории мы их посмотрим, узнаем сильные и слабые стороны. У нас сил полно. Впереди три рабочих дня. Отдадим все силы, а потом уже уйдем в отпуск.

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    • Мне понравилась атмосфера на стадионе в Саранске, как люди болели за нас и гнали вперед. Это надолго запомнится», — приводит слова Семенова Sport24.ru. 0

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