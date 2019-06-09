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    Сан-Марино нельзя допускать к отборочным матчам, считает Канчельскис

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды над Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    «Сан-Марино попало к нам в группу. Есть польза или нет, а играть с ними надо. И ещё придётся. Конечно, выходить в Европу с такими футболистами — смешно и неправильно. Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом.

    Хорошо, что установили рекорд, но против такой команды мог выйти любой состав и выиграл бы. Дзюба? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в VIP-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле», — цитирует Канчельскиса «Спорт день за днем».

    Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав шесть очков после трех матчей. 0

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