Чалову рановато уезжать в Европу, считает Гончаренко

Главный тренер ЦСКАвысказал мнение о перспективах продолжения карьеры нападающегов одном из европейских клубов.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к 21-летнему футболисту проявляют сразу несколько европейских клубов, в числе которых «Монако», «Севилья» и «Арсенал».

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет.

Если будет гарантия игрового времени — возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация — не уезжать пока. Рановато.

Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается.

Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться — это не идет на пользу.

Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент.

Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко «Чемпионату».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В завершившемся сезоне армейский нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей в чемпионате. Также игрок дважды отличился во время группового этапа Лиги чемпионов. 0