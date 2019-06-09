Гончаренко: Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

Главный тренер ЦСКАзаявил, что полузащитник, вероятно, останется в клубе.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек близок к подписанию контракта с мексиканским «Тигресом».

«Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию.

Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеется). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.

То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи.

Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках.

Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», — сказал Гончаренко «Чемпионату». 0