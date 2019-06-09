ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнир
  • 21:02
    • Португалия и Голландия назвали стартовые составы на финал Лиги наций
  • 19:54
    • Чалову рановато уезжать в Европу, считает Гончаренко
  • 19:22
    • Надаль победил Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
  • 18:45
    • Англия по пенальти одолела Швейцарию в матче за третье место Лиги наций
  • 16:50
    • «Барселона» может выставить Дембеле на трансфер
    Все новости спорта

    Гончаренко: Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник Алан Дзагоев, вероятно, останется в клубе.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек близок к подписанию контракта с мексиканским «Тигресом».

    «Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию.

    Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеется). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.

    То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи.

    Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках.

    Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», — сказал Гончаренко «Чемпионату». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 07/06/2019 в 20:04
    •
  • Прогноз
  • Португалия — Голландия
  • 1.75
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберут ли голландцы трофей Лиги наций у Роналду?
  • Португалия — Голландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Португалия — Нидерланды: кто забьет и сколько будет голов?
  • Португалия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Бразильцы одержат очередную победу в преддверии Кубка Америки
  • Бразилия — Гондурас. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт Футбол Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееСборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории Вчера в 16:590
  • 15:09
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Неймару новый контракт
  • 11:48
    • Хавбек ЦСКА может перебраться за океан
  • 21:49
    • Гончаренко: Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА
    Маркета Вондроушова и Эшли Барти Теннис «Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 19:230
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет дебютную Лигу наций?
  • 5.63
    •
  • 21:29
    • Хохлов объяснил сильные качества новичка «Динамо»
  • 21:13
    • Английские футболистки обыграли Шотландию в матче ЧМ-2019
  • 19:44
    • Бразилия разгромила Ямайку на женском ЧМ-2019, Италия одолела Австралию
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атаке Футбол Азар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛРеакция прессы на переход бельгийца Вчера в 04:000
  • 19:12
    • Дубль Нагаи принес сборной Японии победу над Сальвадором
  • 19:00
    • Российские волейболисты победили Италию в Лиге наций
  • 18:32
    • «Милан» может возглавить наставник «Сампдории»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие