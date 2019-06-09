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    Хавбек ЦСКА может перебраться за океан

    Трансферы Футбол России ЦСКА
    Мексиканский «Тигрес» интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    «Тигрес» рассчитывает подписать Дзагоева на правах свободного агента, поскольку срок действия контракта 28-летнего хавбека с «красно-синими» истекает летом 2019 года, и стороны пока не договорились о его продлении.

    Российский хавбек в настоящее время восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале.

    Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года. В минувшем сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ и отметился одной результативной передачей. В составе «армейцев» Дзагоев трижды становился чемпионом России и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России. 0

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