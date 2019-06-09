Хавбек ЦСКА может перебраться за океан

Алан Дзагоев
globallookpress.com
«Тигрес» рассчитывает подписать Дзагоева на правах свободного агента, поскольку срок действия контракта 28-летнего хавбека с «красно-синими» истекает летом 2019 года, и стороны пока не договорились о его продлении.
Российский хавбек в настоящее время восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года. В минувшем сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ и отметился одной результативной передачей. В составе «армейцев» Дзагоев трижды становился чемпионом России и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России. 0