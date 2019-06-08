Варелла: Россия проявила уважение и перестала активно праздновать голы

Главный тренер сборной Сан-Маринопрокомментировал разгромное поражение от России (0:9) в отборочном матче Евро-2020.

«Важно понять, как мои слова отзовутся у игроков. Мы понимали, что матч будет болезненным, что Россия постарается преодолеть планку в семь голов.

Я считаю, что Россия проявила уважение к сопернику: после определенного количества голов они перестали активно праздновать.

Был упущен момент подготовки к матчу: даже когда мяч был под нашим контролем, мы его тут же теряли. Команда потерялась.

Я ожидал от команды большей энергетики, но после 0:3 команда стала откровенно начала сдавать и проигрывала даже простые мячи», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0