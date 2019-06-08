Турция — Франция (08.06.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 21:45 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Последний матч между собой: «Франция» — «Турция» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Турция»).

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