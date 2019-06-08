Тихонов отклонил три предложения от зарубежных клубов

Экс-тренерзаявил, что отказался от трех предложений по работе.

«У меня было несколько предложений, но я от них отказался. Если работать, то хочется выполнять какие-то определенные задачи. Даже если это ФНЛ, нет проблем. Не хочется приходить и просто прозябать в болоте. Главное, чтобы было интересно. Идти, чтобы болтаться внизу турнирной таблицы мне не хочется», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

«Предложения были из ближнего зарубежья, все три. И я отказался», — добавил специалист.

Напомним, Тихонов был уволен из «Крыльев» в октябре прошлого года. 0