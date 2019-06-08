ПСЖ интересен полузащитник «Барселоны»

Полузащитникможет продолжить карьеру в, утверждает ParisUnited.

По информации источника, спортивный директор парижан Антеро Энрике несколько раз встречался в Лондоне с агентом 26-летнего хавбека сине-гранатовых Киа Джурабчаном.

При этом переезд бразильца в Париж возможен только в том случае, если каталонский клуб будет готов отпустить бразильца в аренду с правом последующего выкупа контракта игрока.

В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. 0