Сборная Черногории уволила главного тренера

уволилас поста главного тренера команды.

Данное решение было принято исполкомом Футбольного союза Черногории.

Тумбакович уволен после того, как отказался выполнять свои обязанности в матче отбора на Евро-2020 против сборной Косово. (1:1)

Также матч пропустили два игрока черногорской сборной с сербскими корнями — Филип Стойкович и Мирко Иванич.

«Помимо того, что это стало неприятным сюрпризом, Тумбакович нарушил условия трудового договора. Исполком сожалеет, что давление из определенных кругов вынудило Филипа Стойковича и Мирко Иванича пропустить матч. Вещи, которые не связаны со спортом, в данном случае нанесли поражение спорту и футболу», — говорится в заявлении Футбольного союза Черногории.

Тумбакович возглавлял черногорскую сборную с 2016 года. 0