Исландия — Албания: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.06.2019)

В 16:00 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Последний матч между собой: «Исландия» — «Албания» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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