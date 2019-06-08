Дзюба: Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго

Капитан сборной Россиипрокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино (9:0) и собственные четыре мяча.

«Мы 25 минут не могли забить, еще бы 10-15 началась бы… ну если не паника, то легкое раздражение.

Очень рады, что победили, тем более получилась самая крупная победа в истории. После шести-семи мячей стали кричать: "Десять, давай десять".

Хорошо, что выиграли, хорошо, что забил. Мог и еще больше, но это футбол. В целом потрясающая атмосфера в Саранске. До этого думал, что в Саранске не очень любят футбол.

Приношу свои извинения болельщикам Саранска: потрясающая атмосфера! С другой инфраструктурой другое отношение, встретили нас очень гостеприимно.

Да, теперь концентрация на Кипр, это неприятный соперник. Они будут играть от обороны, а у нас — свои задачи.

Мы действительно очень хотим попасть на Евро, чтобы праздник без нас не прошел. Нам нельзя терять очки после поражения Бельгии. Любая потеря очков будет чревата.

24 года держался предыдущий рекорд, сколько простоит этот? Долго, если нам Гибралтар не попадет. Кажется, долго», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0