Черчесов: Через два дня игра с командой другого уровня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после победы над Сан-Марино (9:0) в отборе Евро-2020.

«Поздравил команду с победой, подобрали правильные слова. Через два дня игра с командой другого уровня, турнир идет, у каждого есть стратегия и тактика.

Понятно, в Нижнем Новгороде хотим показать качественный футбол, но соперник будет другого уровня, надо принять правильные решения по тактике, составу.

Дзюба как капитан и игрок выполнил те задания, которые мы его просили. Сегодняшний матч он может записать себе в актив, но были кое-какие нюансы, мы это проанализируем и обсудим», — приводит «Р-Спорт» слова Черчесова.

Матч Россия — Кипр состоится 11 июня. 0