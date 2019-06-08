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    «Армения» — «Лихтенштейн»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Армения — Лихтенштейн: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.06.2019)

    Евро-2020
    В 19:00 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе J начнётся матч «Армения» — «Лихтенштейн».

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    Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Армения» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Армения»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Армения» — «Лихтенштейн». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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