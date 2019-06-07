ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловКлубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 18:55
    • Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 14:00
    • Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»
  • 13:18
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
  • 12:27
    • ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта
    Все новости спорта

    Тренер Сан-Марино: Мы будем мангустом, который сражается с коброй

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился мнением о предстоящем отборочном матче к Евро-2020 против России.

    Франко Варрелла
    Франко Варрелла

    «Для Сан-Марино приехать сюда в Россию — уже достижение. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд мира, это показал ЧМ-2018.

    Многие считают, что для нас эта миссия невыполнима, но мы постараемся опровергнуть эти предположения.

    Главное, что мы больше не боимся сами себя. Мы выйдем на поле и будем готовы показать свое мастерство.

    Если оценивать сборную России по шкале от 1 до 10, оценка будет больше чем 10. Но на таком стадионе, как в Саранске, мы не можем сыграть плохо.

    Нам стоит надеяться, что сборная России будет играть не так яростно, как в последних матчах. Тогда нам будет чуть проще.

    Сложно говорить о цифрах, мы предпочитаем видеть результат в действиях игроков. В игре с Казахстаном Россия показала, насколько она сильна, и вряд ли стоит надеяться, что в субботней игре будет иначе.

    Для нас хорошим результатом будет не позволить помучить и потаскать себя. Мы будем мангустом, которому предстоит сражаться с королевской коброй», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Матч с командой Сан-Марино состоится 8 июня. Затем сборная России встретится с Кипром в Нижнем Новгороде (11 июня). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 15:02
    •
  • Прогноз
  • Фарерские острова — Испания
  • 1.82
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На Фарерах ожидается результативный поединок
  • Фарерские острова — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Сербия обыграть Украину во Львове?
  • Украина — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одержит ли Австрия первую победу на Евро-2020?
  • Австрия — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня 08:260
  • 18:43
    • Украина U-20 — первый полуфиналист молодежного ЧМ
  • 17:29
    • Газинский прооперирован в связи с травмой плеча
  • 16:34
    • Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных Вчера в 20:110
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 20:41
    • Тренер Сан-Марино: Мы будем мангустом, который сражается с коброй
  • 20:25
    • Гол Ахмедова помог Узбекистану разгромить КНДР
  • 20:09
    • «Арсенал» объявил об уходе Уэлбека и Рэмси
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича Вчера в 14:480
  • 16:03
    • Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
  • 11:12
    • «Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
  • 10:57
    • СМИ: Тухель не видит Неймара в ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие