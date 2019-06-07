Тренер Сан-Марино: Мы будем мангустом, который сражается с коброй

Главный тренер сборной Сан-Мариноподелился мнением о предстоящем отборочном матче к Евро-2020 против России.

«Для Сан-Марино приехать сюда в Россию — уже достижение. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд мира, это показал ЧМ-2018.

Многие считают, что для нас эта миссия невыполнима, но мы постараемся опровергнуть эти предположения.

Главное, что мы больше не боимся сами себя. Мы выйдем на поле и будем готовы показать свое мастерство.

Если оценивать сборную России по шкале от 1 до 10, оценка будет больше чем 10. Но на таком стадионе, как в Саранске, мы не можем сыграть плохо.

Нам стоит надеяться, что сборная России будет играть не так яростно, как в последних матчах. Тогда нам будет чуть проще.

Сложно говорить о цифрах, мы предпочитаем видеть результат в действиях игроков. В игре с Казахстаном Россия показала, насколько она сильна, и вряд ли стоит надеяться, что в субботней игре будет иначе.

Для нас хорошим результатом будет не позволить помучить и потаскать себя. Мы будем мангустом, которому предстоит сражаться с королевской коброй», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Матч с командой Сан-Марино состоится 8 июня. Затем сборная России встретится с Кипром в Нижнем Новгороде (11 июня). 0