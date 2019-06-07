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    «Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда

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    «Барселона» заинтересована в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает Sport.es.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    По данным издания каталонцы уже сделали запрос по трансферу игрока и надеются приобрести его благодаря хорошим отношениям между президентом «Барсы» Хосепом Бартомеу и генеральным директором «МЮ» Эдом Вудвордом.

    В «Барселоне» считают, что Рашфорд станет идеальным вариантом для усиления атакующей линии. Контракт игрока с манкунианцами действителен до лета 2020 года. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

    В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах АПЛ, в которых стал автором 10 забитых мячей и шести результативных передач. 0

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