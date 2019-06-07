«Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда

заинтересована в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es

По данным издания каталонцы уже сделали запрос по трансферу игрока и надеются приобрести его благодаря хорошим отношениям между президентом «Барсы» Хосепом Бартомеу и генеральным директором «МЮ» Эдом Вудвордом.

В «Барселоне» считают, что Рашфорд станет идеальным вариантом для усиления атакующей линии. Контракт игрока с манкунианцами действителен до лета 2020 года. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах АПЛ, в которых стал автором 10 забитых мячей и шести результативных передач. 0