Норвегия — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.06.2019)

Составы команд:
«Норвегия»: Sten Michael Grytebust, Haitam Aleesami, Haavard Nordtveit, Kristoffer Vassbakk Ajer, Omar Elabdellaoui, Ole Kristian Selnaes, Sander Berge, Markus Henriksen, Martin Oedegaard, Tarik Elyounoussi, Джошуа Кинг.
«Румыния»: Чиприан Тэтэрушану, Alin Tosca, Dragos Grigore, Cristian Sapunaru, Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Claudiu Keseru, Paul Viorel Anton, Ciprian Ioan Deac, Gheorghe Grozav, George Puscas.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0