ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловКлубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 21:27
    • «Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
  • 18:55
    • Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 14:00
    • Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»
  • 13:18
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
    Все новости спорта

    «Норвегия» — «Румыния». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвегия — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.06.2019)

    Евро-2020 Сборная Румынии
    В 21:45 в квалификации Евро-2020 (группа F) начнётся матч «Норвегия» — «Румыния».

  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!

    Составы команд:

    «Норвегия»: Sten Michael Grytebust, Haitam Aleesami, Haavard Nordtveit, Kristoffer Vassbakk Ajer, Omar Elabdellaoui, Ole Kristian Selnaes, Sander Berge, Markus Henriksen, Martin Oedegaard, Tarik Elyounoussi, Джошуа Кинг.

    «Румыния»: Чиприан Тэтэрушану, Alin Tosca, Dragos Grigore, Cristian Sapunaru, Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Claudiu Keseru, Paul Viorel Anton, Ciprian Ioan Deac, Gheorghe Grozav, George Puscas.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 15:02
    •
  • Прогноз
  • Фарерские острова — Испания
  • 1.82
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На Фарерах ожидается результативный поединок
  • Фарерские острова — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Сербия обыграть Украину во Львове?
  • Украина — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одержит ли Австрия первую победу на Евро-2020?
  • Австрия — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня 08:260
  • 18:43
    • Украина U-20 — первый полуфиналист молодежного ЧМ
  • 17:29
    • Газинский прооперирован в связи с травмой плеча
  • 16:34
    • Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных Вчера в 20:110
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 21:39
    • «Химки» потерпели поражение в матче с ЦСКА
  • 21:13
    • Сборная Грузии разгромила Гибралтар
  • 20:54
    • Бывший нападающий «Манчестер Сити» может перебраться в РПЛ
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича Вчера в 14:480
  • 16:03
    • Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
  • 11:57
    • Коутиньо решил покинуть «Барселону»
  • 11:12
    • «Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие