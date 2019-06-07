Медведев рассказал о выгоде от расширения РПЛ

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал идею о расширении Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

«Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения "Зениту" было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать — куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят.

Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба "Анжи".

Сегодня утром я услышал, что руководство республики сказало — денег в бюджете нет, а частных инвесторов не нашлось. Такая судьба очень хорошего и оригинального клуба, который в прошлом доставил удовольствие познакомиться с мировыми звездами футбола, увидеть их на наших полях. Здесь нет однозначного ответа — если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0