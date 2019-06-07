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    Медведев рассказал о выгоде от расширения РПЛ

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал идею о расширении Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения "Зениту" было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать — куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят.

    Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба "Анжи".

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