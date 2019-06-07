«Реал» объявил о переходе Азара

Нападающий «Челси» Эден Азар стал футболистом мадридского «Реала», подписав пятилетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

После прохождения медицинского осмотра Эден Азар будет представлен в качестве нового игрока «Реала». Презентация состоится в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Эден Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.

В составе лондонского клуба бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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