ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Смолов18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 23:14
    • «Реал» объявил о переходе Азара
  • 22:13
    • «Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда
  • 21:27
    • «Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
  • 18:55
    • Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Реал» объявил о переходе Азара

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Челси Трансферы Календарь Примеры
    Нападающий «Челси» Эден Азар стал футболистом мадридского «Реала», подписав пятилетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

    Эден Азар
    Эден Азар

    После прохождения медицинского осмотра Эден Азар будет представлен в качестве нового игрока «Реала». Презентация состоится в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Эден Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.

    В составе лондонского клуба бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 15:02
    •
  • Прогноз
  • Россия — Сан-Марино
  • 1.80
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой будет последняя репетиция Аргентины перед Копа Америка?
  • Аргентина — Никарагуа. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Кто из дебютанток финала «Ролан Гаррос» завоюет титул?
  • Эшли Барти — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Помогут ли сборной Исландии родные стены?
  • Исландия — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня 08:260
  • 18:43
    • Украина U-20 — первый полуфиналист молодежного ЧМ
  • 17:29
    • Газинский прооперирован в связи с травмой плеча
  • 12:27
    • ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных Вчера в 20:110
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 23:00
    • Два клуба ФНЛ заинтересованы в Адиеве
  • 22:45
    • Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера
  • 22:41
    • Куртинайтис: Игроки ЦСКА бегают в два раза быстрее
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича Вчера в 14:480
  • 12:13
    • Источник: Рабьо решил остаться в ПСЖ
  • 11:57
    • Коутиньо решил покинуть «Барселону»
  • 22:31
    • «МЮ» предложил новый контракт Мате
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие