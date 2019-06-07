Черчесов рассчитывает на Жиркова в будущем

Главный тренер сборнойрассказал, что тренерский штаб команды следит за игрой 35-летнего полузащитникаи не сбрасывает его со счетов.

«Он играл у меня еще в "Динамо", знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами.

Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с "Зенитом". Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0