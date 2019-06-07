Буффон может продолжить карьеру в Испании

Вратарьможет продолжить карьеру в Испании, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего футболиста в качестве запасного голкипера.

Минувший сезон ветеран провел в составе «Пари Сен-Жермен», но не стал продлевать с ним контракт и стал свободным агентом.

Ранее стало известно, что Буффон получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Итальянец также имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа».

Напомним, что основную часть своей карьеры Буффон провел в «Ювентусе», куда перешел из «Пармы». 0