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    Буффон может продолжить карьеру в Испании

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    Вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    Руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего футболиста в качестве запасного голкипера.

    Минувший сезон ветеран провел в составе «Пари Сен-Жермен», но не стал продлевать с ним контракт и стал свободным агентом.

    Ранее стало известно, что Буффон получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Итальянец также имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа».

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