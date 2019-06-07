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    «Австрия» — «Словения»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Австрия — Словения (07.06.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Евро-2020 Сборная Австрии
    В 21:45 в квалификационной группе G Евро-2020 начнётся матч «Австрия» — «Словения».

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    Последний матч между собой: «Австрия» — «Словения» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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