Тарханов: В России можно спокойно делать чемпионат, состоящий из 18-20 команд

Известный российский тренерподелился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Я нормально отношусь к расширению премьер-лиги. У нас такая большая страна, в которой спокойно можно делать чемпионат, состоящий из 18-20 команд. Но я считаю, что на данном этапе 18 клубов — это нормально.

Разговоры о расширении премьер-лиги ходили давно, и многие высказывались "за". Обратите внимание, что Испания, например, в разы меньше территориально.

Но в примере выступает 20 клубов, как и в Англии, Италии и Франции. В Германии чуть меньше — 18.

При этом в каждой из стран нет такого, чтобы все команды были в одинаковых условиях — у кого-то больше денег, у кого-то меньше.

Кто-то ставит высокие задачи и регулярно занимает призовые места, другие в середине турнирной таблицы, третьи — на вылет. И это нормальное явление.

И РФС, и РПЛ стараются, чтобы подравняться под европейский уровень топ-5 лиг», — сказал Тарханов «Матч ТВ». 0