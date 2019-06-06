Семин: Прежде чем что-то менять, нужно просчитать каждый шаг

Главный тренер московского «Локомотива»рассказал о своем отношении к идее расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

«Как тренер отвечу вам так. У нас большая страна, много новых стадионов, и 18 команд для нас в целом нормально. Но прежде чем расширять лигу, мы обязательно должны учесть ряд факторов.

Во-первых, у всех 18 команд должны быть финансовые гарантии: что они доиграют сезон, смогут вовремя выплачивать зарплаты и переезжать на матчи из города в город.

Во-вторых — календарь. Он должен гарантировать участникам Лиги чемпионов и Лиги Европы нормальное расписание с интервалом игр три на четвертый.

Также важно в случаях, когда по календарю матч выпадает на "-20", переносить его на резервные поля в южные города, где реально играть в футбол.

Если эти гарантии будут, если все просчитают, то расширение РПЛ до 18 команд — нормально, и наш футбол ждет развитие. Но если этого не сделать, получим коллапс.

Если за расширение лиги голосовали просто так, без всяких оснований, то будет мучение для болельщиков, игроков и руководителей.

Футбол — серьезный бизнес, серьезная игра. Прежде чем что-то менять, обязаны просчитать каждый шаг», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Добавим, что окончательное решение о расширении числа участников РПЛ должен утвердить исполком РФС. 0