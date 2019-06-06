«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

Начо Фернандес
globallookpress.com
Как сообщает издание, «нерадзурри» отправили мадридцам запрос по трансферу 29-летнего игрока, в котором заинтересован лично новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте.
«Реал» готов дать возможность защитнику сделать выбор, поскольку в следующем сезоне тот будет получать значительно меньше игрового времени в связи с приходом летом новых игроков в команду.
В прошедшем сезоне Начо сыграл на клубном уровне 30 матчей. В активе футболиста 1 результативная передача.
Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 30 млн евро. 0