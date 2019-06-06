«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

Миланскийзаинтересован в переходе защитника «Реала», информирует Marca

Как сообщает издание, «нерадзурри» отправили мадридцам запрос по трансферу 29-летнего игрока, в котором заинтересован лично новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

«Реал» готов дать возможность защитнику сделать выбор, поскольку в следующем сезоне тот будет получать значительно меньше игрового времени в связи с приходом летом новых игроков в команду.

В прошедшем сезоне Начо сыграл на клубном уровне 30 матчей. В активе футболиста 1 результативная передача.

Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 30 млн евро. 0