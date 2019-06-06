Гуренко возглавил минское «Динамо»

Экс-игрок «Локомотива»стал главным тренером минского сообщает официальный сайт бело-голубых.

Предыдущим наставником клуба был Роман Пилипчук. Он покинул свой пост в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Новым гендиректором стал Андрей Толмач, а спортивным директором назначили Юрия Поклада.

Напомним, Гуренко выступал за «Динамо» в 2009 году. В том же сезоне он принял решение о завершении карьеры игрока, а затем стал главным тренером минского клуба, проработав до 2010 года.

В 2016 году Гуренко вновь возглавил «Динамо» и работал до конца сезона-2018. Под его руководством минчане остались в шаге от золотых медалей в 2017 году, а в прошлом сезоне завоевали бронзу чемпионата. 0