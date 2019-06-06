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    Кипр объявил заявку на матчи с Россией и Шотландией

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная Кипра назвала заявку на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 против России и Шотландии.

    Пиерос Сотириу
    Пиерос Сотириу

    Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);

    Защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу («Аполлон»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония»), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ);

    Полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);

    Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — АЕЛ), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).

    Киприоты 8 июня в Глазго сыграют с Шотландией, а 11 июня — с Россией. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. 0

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