«Рубин» объявил об отставке Бердыева

объявил об уходе с поста главного тренера

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Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в Премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году «Рубин» впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве «Рубин» выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы.

В сезоне-2018/19 «Рубин» занял в чемпионате страны 11-е место. 0