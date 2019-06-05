СМИ: Мбаппе настроен покинуть ПСЖ

Нападающийхочет покинуть клуб, утверждает Cadena Ser.

По информации издания, футболист недоволен своим положением в парижском клубе. Форвард разочарован тем, что главный тренер Томас Тухель не сделал его главным пенальтистом.

Мбаппе считает, что из-за этого он проиграл борьбу Лионелю Месси за «Золотую бутсу». По этой причине форвард не получил бонус в размере 1,5 миллиона евро.

Кроме того Мбаппе чувствует себя одиноким в команде. У него плохие отношения с Неймаром, игроки почти не общаются. В ближайшее время отец футболиста займется поиском вариантов. 0