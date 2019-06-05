«Ювентус» рассматривает варианты продажи Манджукича

Форвардможет покинуть этим летом, сообщает Goal.com.

По информации издания, «Юве» готов продать игрока, а недавнее продление контракта до 2021 года на ситуацию не повлияет.

Вероятно, новый главный тренер «Ювентуса», которым должен стать Маурицио Сарри, не рассматривает хорвата как основного футболиста. При этом указано, что в таком случае в «Ювентус» вернется Гонсало Игуаин, который ранее играл в аренде за «Милан» и «Челси».

В сезоне-2018/19 33-летний хорватский нападающий провел за туринский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. 0