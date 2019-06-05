Геркус: 16 клубов в РПЛ — это идеальная схема проведения турнира

Бывший генеральный директорподелился мнением о возможном расширении числа участников РПЛ.

«Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов не является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ — наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. 16 клубов в РПЛ — это идеальная схема проведения турнира.

Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед», — написал Геркус на своей странице в Instagram.

Напомним, собрание лиги, на котором будет приниматься решение о расширении РПЛ, состоится завтра, 6 июня. 0