Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитникзаявил, что хочет покинуть клуб.

«Наступил этап, когда хочется испытать что-то новое. Я очень уважаю "Тоттенхэм" и ценю период карьеры в этой команде, но пора сменить обстановку.

Скорее всего, в течение лета появится конкретика. В футболе никогда не знаешь, как все повернется и в какой момент. Если переход не состоится, то буду обсуждать новый контракт», — цитирует Эриксена Ekstrabladet.

Датчанин защищает цвета лондонцев с 2013 года, в минувшем сезоне он добрался с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2). 0