Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч», считает Платини

Бывший президент УЕФАподелился мнением о борьбе за «Золотой мяч» — 2019.

«На данный момент явным фаворитом является Лионель Месси, затем идёт Криштиану Роналду. Но сейчас только июнь, впереди ещё много матчей и несколько турниров.

При этом Месси, несмотря на поражение от "Ливерпуля", намного превосходит всех по уровню игры.

Что касается Мбаппе, то я считаю его возможным наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо своей мощью, скоростью и способностью забивать голы.

У него есть всё, чтобы добиться успеха, и он ещё молод. Я считаю его лучшим игроком нынешнего французского поколения. Он сильнее Гризманна и остальных парней, которыми руководит Дешам», — приводит слова Платини «Чемпионат» со ссылкой на Mundo Deportivo. 0