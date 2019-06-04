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    Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч», считает Платини

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    Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» — 2019.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «На данный момент явным фаворитом является Лионель Месси, затем идёт Криштиану Роналду. Но сейчас только июнь, впереди ещё много матчей и несколько турниров.

    При этом Месси, несмотря на поражение от "Ливерпуля", намного превосходит всех по уровню игры.

    Что касается Мбаппе, то я считаю его возможным наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо своей мощью, скоростью и способностью забивать голы.

    У него есть всё, чтобы добиться успеха, и он ещё молод. Я считаю его лучшим игроком нынешнего французского поколения. Он сильнее Гризманна и остальных парней, которыми руководит Дешам», — приводит слова Платини «Чемпионат» со ссылкой на Mundo Deportivo. 0

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