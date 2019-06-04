Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов 2018-2019

Лионель Месси
globallookpress.com
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт ЛЧ.
Гол Месси, который был забит со штрафного, признан лучшим болельщиками.
На награду также претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (гол в ворота «Манчестер Юнайтед»), хавбек «Баварии» Арьен Роббен (гол «Бенфике») и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич (гол «Тоттенхэму»).
😱😱😱 What. A. Goal!— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 7 мая 2019 г.
😍😍😍 THAT Messi free-kick again & again...#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/qW3DUVGuTJ