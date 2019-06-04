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    Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов 2018-2019

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    Гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала (3:0) признан лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов 2018-2019.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт ЛЧ.

    Гол Месси, который был забит со штрафного, признан лучшим болельщиками.

    На награду также претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (гол в ворота «Манчестер Юнайтед»), хавбек «Баварии» Арьен Роббен (гол «Бенфике») и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич (гол «Тоттенхэму»​).

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