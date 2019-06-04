Защитник «Наполи» попал в сферу интересов «Ювентуса»

Защитникв летнее трансферное может перейти в, сообщает Tuttosport.

Как утверждает источник, туринский клуб рассматривает сенегальского игрока как альтернативу защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, на которого также претендуют «Барселона» и ПСЖ.

Отмечается, что на это трансфер может повлиять скорое назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса». Итальянский специалист хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Наполи».

В прошедшем сезоне Кулибали провел 35 матчей за неаполитанцев, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. 0