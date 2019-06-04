«Бавария» отказалась от выкупа контракта Хамеса

не будет выкупать уконтракт колумбийского полузащитника

Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, передает Bild.

«Решение по Хамесу уже принято. В личной беседе со мной он попросил клуб не использовать опцию выкупа», — сказал Румменигге.

«В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет постоянно выходить на поле, но никто в "Баварии" не может ему это гарантировать», — добавил руководитель мюнхенского клуба.

Напомним, «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» летом 2017 года, заплатив 13 миллионов евро. За выкуп контракта мюнхенскому клубу пришлось бы выплатить 42 миллиона.

Всего на счету колумбийца 15 голов и 20 результативных передач в 67 матчах за «Баварию» во всех турнирах. 0