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    «Бавария» отказалась от выкупа контракта Хамеса

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    «Бавария» не будет выкупать у «Реала» контракт колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, передает Bild.

    «Решение по Хамесу уже принято. В личной беседе со мной он попросил клуб не использовать опцию выкупа», — сказал Румменигге.

    «В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет постоянно выходить на поле, но никто в "Баварии" не может ему это гарантировать», — добавил руководитель мюнхенского клуба.

    Напомним, «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» летом 2017 года, заплатив 13 миллионов евро. За выкуп контракта мюнхенскому клубу пришлось бы выплатить 42 миллиона.

    Всего на счету колумбийца 15 голов и 20 результативных передач в 67 матчах за «Баварию» во всех турнирах. 0

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