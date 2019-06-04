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    Джагелка заявил об уходе из «Эвертона»

    Эвертон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Защитник Фил Джагелка сообщил о том, что покидает «Эвертон».

    Фил Джагелка
    Фил Джагелка

    Джагелка сделал заявление об уходе в своем Instagram.

    «Трудно было подтвердить мое будущее в следующем сезоне, так как клуб только сейчас принял решение. К сожалению, мое путешествие в "Эвертоне" подошло к концу после двенадцати фантастических сезонов. Мне посчастливилось сыграть более 380 игр. Мне повезло быть капитаном клуба в течение шести лет.

    Все, что я могу сказать, — спасибо всем футболистам, с которыми я играл вместе, всему персоналу, который помогал мне, председателю правления и, конечно же, удивительным фанатам. Всем, кто связан с этим особенным клубом, я желаю всего наилучшего в будущем!», — написал Джагелка.

    36-летний Джагелка забил за «Эвертон» 19 голов и сделал 11 результативных передач в 385 матчах. 0

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