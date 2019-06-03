«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Польши

Президент «Ахмата»на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с полузащитником молодежной сборной Польши

Соглашение грозненцев с экс-игроком «Легии» рассчитано на четыре года.

«В середине июня наша футбольная команда "Ахмат" отправится на подготовительные сборы, но уже сегодня мы можем объявить имя первого новичка в это летнее межсезонье.

Им стал игрок молодежной сборной Польши Конрад Михаляк. Он играет на позиции крайнего полузащитника. Ему 21 год. Контракт рассчитан на четыре года.

Во время первых сборов Михаляк будет находиться в составе национальной сборной U21, которая участвует в чемпионате Европы-2019.

В расположение команды на сборах в Австрии он прибудет к началу вторых сборов», — написал Даудов. 0