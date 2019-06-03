Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Полузащитник сборной России​покинет расположение национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с(6:0).

«Игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча.

​Травма не позволит Юрию Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром, и дальнейшее лечение он будет проходить в расположении своего клуба», — сообщает пресс-служба сборной России.

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020.

8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры — 19.00, время московское), 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). 0