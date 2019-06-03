Черчесов: Матч с «Чертаново» был нужен, чтобы поддержать игровой тонус

«Двусторонняя игра и матч с соперником — это две совсем разные вещи, и нам было важно сыграть сегодня с "Чертаново".
Была подготовка к игре, была установка, были определенные задания, которые надо было выполнять, потому что от этого мы будет отталкиваться при выборе состава на отборочные матчи.
Поэтому футболисты максимально старались сделать то, что мы от них просим. Всё-таки между 26-м числом, когда был сыгран последний матч в чемпионате России, и 8-м июня — большой перерыв, и нам нужно поддерживать игровой тонус в команде.
Не могу сказать про состав на Сан-Марино сегодня, уже даже по той причине, что Газинский получил травму. Пока не знаем, что с ним, но надеемся, что всё не очень серьёзно.
Мы и до сбора говорили, что он у нас будет необычный, потому что мы вызвали достаточно много футболистов. Естественно, мы хотели по возможности дать всем сыграть.
Мы учитывали и то, что Миранчуки до 26 мая сражались за попадание в Лигу Чемпионов, до этого играли в Кубке — в общем, провели довольно много игр. Важно было, чтобы они с одной стороны сыграли, а с другой — не переутомились.
Надо было выпустить на поле и Бакаева, и Мирзова, и Облякова чтобы они почувствовали, какого быть игроками сборной, поэтому мы постарались удовлетворить всех, хотя мы это не часто делаем.
Единственное, сегодня у нас не играли Песьяков и Комличенко. Николай прилетел вчера рано утром, мы сделали тест и проверили, в каком он состоянии. Всё-таки на второй день после ответственного матча играть не рекомендуется, поэтому мы не дали ему возможность сегодня сыграть.
Слава Богу, что у нас есть разноплановые футболисты, и мы можем использовать их в зависимости от ситуации. Мы рады, что Мирзов забил, но это еще ни о чем не говорит. Когда мы играем с конкретным соперником, то стараемся подобрать под него тактику и исполнителей, чтобы добиться успеха именно в это игре. У каждого из названных вами футболистов было свое задание, и они его выполнили.
Сегодня роль подсказчика взял на себя Ромащенко, и я спокойно смотрел за этим делом. Мирослав часто подсказывал Ахметову, который вышел на поле, когда мы вынуждены были заменить Газинского. Если вы заметили, он первые минут 5-7 никак не мог войти в игру — это нас чуть-чуть насторожило.
Я и сам несколько раз назвал его фамилию. Когда заменял его, сказал, что последний раз так выходит на замену. Надо быть готовым с первых секунд. Потом он разбегался и опять стал похожим на себя. В отборочных матчах такой роскоши никому не позволительно.
Идет тренировочный процесс, и мы внимательно смотрим за всеми игроками. Гилерме был в тонусе до 26 мая, в то время как “Зенит” решил свои задачи еще 12-го. Но Лунев тоже сыграл хорошую партию, Шунин вышел и не пропустил», — приводит слова тренера пресс-служба РФС. 0