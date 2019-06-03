Черчесов: Матч с «Чертаново» был нужен, чтобы поддержать игровой тонус

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал контрольный матч с «Чертаново» (6:0).

«Двусторонняя игра и матч с соперником — это две совсем разные вещи, и нам было важно сыграть сегодня с "Чертаново".

Была подготовка к игре, была установка, были определенные задания, которые надо было выполнять, потому что от этого мы будет отталкиваться при выборе состава на отборочные матчи.

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Поэтому футболисты максимально старались сделать то, что мы от них просим. Всё-таки между 26-м числом, когда был сыгран последний матч в чемпионате России, и 8-м июня — большой перерыв, и нам нужно поддерживать игровой тонус в команде.

Не могу сказать про состав на Сан-Марино сегодня, уже даже по той причине, что Газинский получил травму. Пока не знаем, что с ним, но надеемся, что всё не очень серьёзно.

Мы и до сбора говорили, что он у нас будет необычный, потому что мы вызвали достаточно много футболистов. Естественно, мы хотели по возможности дать всем сыграть.

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Мы учитывали и то, что Миранчуки до 26 мая сражались за попадание в Лигу Чемпионов, до этого играли в Кубке — в общем, провели довольно много игр. Важно было, чтобы они с одной стороны сыграли, а с другой — не переутомились.

Надо было выпустить на поле и Бакаева, и Мирзова, и Облякова чтобы они почувствовали, какого быть игроками сборной, поэтому мы постарались удовлетворить всех, хотя мы это не часто делаем.

Единственное, сегодня у нас не играли Песьяков и Комличенко. Николай прилетел вчера рано утром, мы сделали тест и проверили, в каком он состоянии. Всё-таки на второй день после ответственного матча играть не рекомендуется, поэтому мы не дали ему возможность сегодня сыграть.

Слава Богу, что у нас есть разноплановые футболисты, и мы можем использовать их в зависимости от ситуации. Мы рады, что Мирзов забил, но это еще ни о чем не говорит. Когда мы играем с конкретным соперником, то стараемся подобрать под него тактику и исполнителей, чтобы добиться успеха именно в это игре. У каждого из названных вами футболистов было свое задание, и они его выполнили.

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Сегодня роль подсказчика взял на себя Ромащенко, и я спокойно смотрел за этим делом. Мирослав часто подсказывал Ахметову, который вышел на поле, когда мы вынуждены были заменить Газинского. Если вы заметили, он первые минут 5-7 никак не мог войти в игру — это нас чуть-чуть насторожило.

Я и сам несколько раз назвал его фамилию. Когда заменял его, сказал, что последний раз так выходит на замену. Надо быть готовым с первых секунд. Потом он разбегался и опять стал похожим на себя. В отборочных матчах такой роскоши никому не позволительно.

Идет тренировочный процесс, и мы внимательно смотрим за всеми игроками. Гилерме был в тонусе до 26 мая, в то время как “Зенит” решил свои задачи еще 12-го. Но Лунев тоже сыграл хорошую партию, Шунин вышел и не пропустил», — приводит слова тренера пресс-служба РФС. 0