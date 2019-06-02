Шикунов: Оставшись в РПЛ, «Крылья» выполнили задачу-минимум

Директор по развитию «Крыльев Советов»подвел итоги выступления клуба в завершившемся сезоне.

«Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей, но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Ананидзе, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери.

Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе», — приводит слова Шикунова ТАСС.

Функционер прокомментировал поведение главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, удаленного в первом тайме.

«Черышева охватили эмоции, у него такой характер, он и в первом матче был очень эмоциональным. Мы видим, какими экспрессивными бывают Клопп, Симеоне. Это футбол, такое иногда случается.

Весь мир переходит на ВАР, почему мы должен отставать от всех? Есть у нас люди в футболе, которые выступают против этого, но я считаю, что это уже надо воспринимать как должное», — добавил он.

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 самарский клуб занял 14-е место, набрав 28 очков. Однако в стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Крылья Советов» оказались сильнее «Нижнего Новгорода» (3-2 по сумме двух встреч). 0