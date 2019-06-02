«Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ

Самарцы останутся в элите
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Единственный гол с пенальти забил хавбек Даниил Фомин. Общий счет в противостоянии составил 3:2 в пользу самарского клуба.
Таким образом, «Крылья» остались в элитном дивизионе.
Плей-офф РПЛ. Ответный матч
«Томь» — «Уфа» — 1:0 (1:0)
Гол: Гасилин, 11«Томь»: Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Бугаев, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86), Ставпец«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Карп, Сысуев (Кротов, 70), Пауревич (Салатич, 80), Живоглядов, Тилль (Вомбергар, 46), Сухов, ИгбунПредупреждения: Неделчару (41), Игбоун (71), Беленов (90), Кротов (90)Удаление: Беленов (90)