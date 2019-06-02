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    «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ

    Крылья Советов РПЛ Футбол России ФНЛ Нижний Новгород Календарь РПЛ
    «Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за место в Премьер-лиге — 0:1.

    Самарцы останутся в элите
    Самарцы останутся в элите

    Единственный гол с пенальти забил хавбек Даниил Фомин. Общий счет в противостоянии составил 3:2 в пользу самарского клуба.

    Таким образом, «Крылья» остались в элитном дивизионе.

    Плей-офф РПЛ. Ответный матч
    «Томь» — «Уфа» — 1:0 (1:0)
    Гол: Гасилин, 11«Томь»: Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Бугаев, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86), Ставпец«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Карп, Сысуев (Кротов, 70), Пауревич (Салатич, 80), Живоглядов, Тилль (Вомбергар, 46), Сухов, ИгбунПредупреждения: Неделчару (41), Игбоун (71), Беленов (90), Кротов (90)Удаление: Беленов (90)
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