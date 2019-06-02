Финальный матч Лиги чемпионов междувошел в историю турнира: впервые в финале не было показано ни одной карточки, сообщает BBC.

Впервые в финале ЛЧ судья не показал ни одной карточки globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Напомним, что обслуживал встречу словенец Дамир Скомина. Судья назначил пенальти на 24-й секунде, благодаря чему «Ливерпуль» повел в счете: одиннадцатиметровый удар реализовал Мохамед Салах.

В концовке отличился Дивок Ориги, забив свой третий гол в Лиге чемпионов. Юрген Клопп прервал свою серию неудач в кубковых финалах: предыдущие шесть встреч он проиграл.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея. 0